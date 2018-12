Tödliches Ehe-Drama in Asylheim: Syrer in U-Haft

Der Haftrichter hat entschieden: Über jenen 37-jährigen Syrer, der dringend verdächtigt wird, seine Ehefrau (23) in der Nacht auf den Stefanitag in einem Innsbrucker Flüchtlingsheim tot geprügelt zu haben, wurde am Freitag Vormittag die Untersuchungshaft verhängt. Er ist geständig, verharmlose aber die Tat.