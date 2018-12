Video: So episch wird Flug im Millennium Falken!

Besucher kämpfen auch gegen Kylo Ren

Neue Einblicke liefert das Video indessen auch zu „Rise of the Resistance“ (deutsch: Aufstieg des Widerstands), einer weiteren mit Spannung erwarteten Attraktion des „Star Wars“-Resorts. In der als „episch“ beschriebenen Vergnügungsfahrt müssen die Besucher als neue Rekruten des Widerstands an Bord eines Sternenzerstörers gegen die Truppen der Ersten Ordnung und am Ende gar gegen Kylo Ren höchstpersönlich ins Feld ziehen.