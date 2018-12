Männerfreundschaft wichtiger als Beziehung

Ob die Studie wirklich repräsentativ für die männliche Bevölkerung ist, ist fraglich. Immerhin wurden nur 30 heterosexuelle Männer befragt, die im zweiten Jahr an der Universität studieren und die schon einmal in einer Beziehung waren oder sind. Die Ergebnisse der Studie haben es aber trotzdem in sich. So gaben die Probanden an, in ihrer Freundschaft emotional offener sein zu können, sozial erfüllter zu sein und Konflikte einfacher lösen zu können, als in ihrer Beziehung mit Frauen.