Das waren die erfolgreichsten Influencer 2018

#4. Cameron Dallas

Cameron Dallas ist bekannt für seine Videos und Fotos auf Instagram. Der Schauspieler hat in mehreren Filmen mitgespielt, unter anderem in „Expelled“ und „The Outfield“. Dallas spielte auch eine führende Rolle in der Reality-Serie „Chasing Cameron“. Er hat 21,1 Millionen Follower auf Instagram und 5,7 Millionen Follower auf Facebook.