Weihnachten ist, wenn der Stress aufhört

Wer einsam Bescherung feiern muss, weiß ganz genau, was gemeint ist. Wie jene alte Dame, die in einem Traditions-Café in der weihnachtlich geschmückten Innenstadt von Wels (OÖ) einer jungen Sitznachbarin unter Tränen das Herz ausschüttet: „Ich bin so alleine. Mein Mann ist vor drei Jahren gestorben, seither bin ich einsam. Ich habe zwei Töchter, die beide längst erwachsen sind. Eine lebt im Ausland, die andere besucht mich zumindest einmal mit den Enkerln. Aber sonst bin ich so einsam, ich weiß gar nicht, wie ich die Feiertage überstehen soll.“