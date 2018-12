„Schwanensee“ gastiert in der Wiener Stadthalle

Die „Schwanensee“-Geschichte von der verzauberten Schwanenprinzessin, die nur durch wahre Liebe aus dem Bann des bösen Zauberers erlösen kann, ist auf der ganzen Erde bekannt. Doch das war nicht gleich abzusehen: In den Jahren 1875-76 komponierte Pjotr Iljitsch Tschaikowski „Schwanensee“ nach dem Libretto von Wladimir Begitschew und Wasily Geltzer im Auftrag des Kaiserlichen Theaters Moskau. Die Uraufführung fand am 20. Februar 1877 in Moskau im Bolschoi-Theater statt - ein totaler Misserfolg. Auch die revidierte Fassung, aufgeführt am 5. Jänner 1895 im Marijinskij-Theater in St. Petersburg, konnte nicht als Triumph bezeichnet werden.