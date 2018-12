Patienten warten seit fast drei Jahren auf Arzt

Knapp eineinhalb Jahre hat man in Hohenau an der March im Bezirk Gänserndorf einen Nachfolger für ein Ärzte-Ehepaar gesucht. Jetzt endlich konnte die Stelle nachbesetzt werden, der neue Mediziner öffnet im Jänner seine Ordination. Die zweite Praxis bleibt aber unbesetzt. In Aspangberg-St. Peter im Bezirk Neunkirchen zeichnet sich hingegen noch keine Entspannung bei der medizinischen Versorgung ab. Die Kassenpraxis im Ort steht bereits seit Jänner 2016 leer.