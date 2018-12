So wird man die Kilos nach Weihnachten wieder los

Am Weihnachtstag werde bis zu 6000 Kalorien konsumiert

Eine Zunahme von einem Kilo sei für sich genommen nicht viel. Über zehn Jahre betrachtet wäre der Zuwachs allerdings erheblich. Angesichts der vielen Versuchungen im Dezember fällt es jedoch selbst den diszipliniertesten Menschen schwer, sich bei der Kalorienaufnahme zurückzuhalten. „Allein am Weihnachtstag werden bis zu 6000 Kalorien konsumiert - drei Mal so viel wie die empfohlene Tageszufuhr“, betonte auch Erstautorin Frances Mason, Ernährungswissenschafterin an der Universität Birmingham.