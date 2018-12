Mann rast mit Bus in Fußgänger - acht Tote

Videoaufnahmen von Augenzeugen zeigen den zerstörten Bus in Longyan in der Provinz Fujian sowie Verletzte auf der Straße. Der Mann war mit dem Fahrzeug, dass er zuvor in seine Gewalt gebracht hatte, mit hoher Geschwindigkeit in eine Gruppe Fußgänger gerast und anschließend aus dem Bus gesprungen. Sicherheitskräfte nahmen den Täter, der mit einem Messer bewaffnet war, schließlich fest.