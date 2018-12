Unwetterfront: 62 Einsätze für 583 Feuwehrleute

Um sechs Uhr früh am Montag ging der erste Alarm ein. In Seekirchen war ein Baum auf die Wallerseestraße gestürzt. Laut Landeswarnzentrale der Feuerwehr brachte zuerst der Sturm die Alarmglocken zum Schrillen. So fiel in St. Gilgen ein Baum auf ein Wohnhaus - das Dach wurde stark beschädigt. Ein Baum traf das Umspannwerk in Göming. Ein weiterer fiel auf die B 168 in Uttendorf. Einsatzkräfte räumten die Fahrbahn rasch und konnten so Verkehrsbehinderungen verhindern.