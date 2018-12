Steirische Politiker und ihre großen Emotionen

Langs Kicker stiegen auf

Mit zwei Höhepunkten wartet Landesrat Anton Lang auf: „Der Aufstieg meiner Kicker vom SV Hinterberg in die Oberliga und die Rettung des Vereins ,Kleine Wildtiere in Not‘!“ Und was hat aufs Gemüt gedrückt? „Die verheerenden Unwetterschäden in Gasen oder der Sölk, zudem persönliche und haltlose Anfeindungen in der Olympia-Debatte.“