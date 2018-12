Wohnungs-Brand in Salzburg: Acht Verletzte!

Brandalarm in der Nacht auf Montag in der Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg: 46 Floriani-Jünger eilten mit 18 Rettungs-Sanitätern zum Brandherd. In einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen. Die Rettungskräfte brachten etliche Bewohner durch das verrauchte Stiegenhaus ins Freie. Währenddessen wurde gelöscht. Acht Personen mussten kurzzeitig ins Spital. Die Brandursache ist noch unbekannt.