Weihnachtsdienst hinter Gittern

Im „Ziegelstadl“ ist es zum Beispiel Revierinspektorin Sandra Rigatti (37), die trotz ihres siebenjährigen Sohnes am Christtag ihren 24-Stunden-Dienst leisten muss. „Ich habe damit kein Problem, da ich das bereits seit Monaten weiß. Außerdem konnte ich den Heiligen Abend mit meiner Familie genießen. Dieser Tag ist für mich sehr wichtig, da mein Sohn noch an das Christkind glaubt“, schildert sie. Um dennoch in Weihnachtsstimmung zu bleiben, hat sie „ihre“ Abteilung dekorativ verschönert.