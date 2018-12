Diese Wunschzettel von Senioren bewegen das Netz

„Dreimal so viele Wunscherfüller“

Aus diesem Grund setzte die zweifache Mutter alle Hebel in Bewegung und teilte ein paar der rührenden Wünsche, die sie mit nach Hause nahm, online auf Twitter. Die Reaktionen darauf waren überwältigend, viele boten ihre Hilfe an und wollten sich an der Aktion beteiligen - was auch geschah. „Insgesamt gab es dreimal so viele Angebote von Menschen, die Wünsche erfüllen wollten“, freute sich Petra auf Twitter.