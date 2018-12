Eltern in Aufruhr: Wenn das Netz Sorgen bereitet

Zehnjährige erzählt von ihrer Begegnung

„Mama, ich muss dir was erzählen!“ Was folgte, haute Familie Haugeneder aus Hallwang erst einmal um. „Ein Mann meinte, er hat ganz viel Schokolade in seinem Auto“, erzählt Sophie. Sie war auf dem Heimweg von der Schule, nahm einen Geheimweg, um schneller nach Hause zu kommen. Da kam ihr der Unbekannte unter. „Ich bin gleich weggelaufen“, erzählt sie der „Krone“. Sie sah noch, wie der Mann in ein Auto stieg, alles ging zu schnell, um sich viele Details zu merken.