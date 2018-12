1137 Verdächtige gingen Europol-Fahndern ins Netz

Der Erfolg in Zahlen

Und so zieht auch Europol am Ende des Jahres 2018 Bilanz – und diese fällt durchaus mehr als positiv aus: Im Zuge von internationalen Polizei-Operationen gingen in diesem Jahr rund 1140 Verdächtige ins Fahndungsnetz. Mehr als 1,4 Millionen Euro an Schwarzgeld wurde auf europäischem Boden sichergestellt.