Augsburg holt 0:2 auf - und verliert am Ende doch!

Joshua Guilavogui (33.), William (41.) und Yannick Gerhardt (89.) erzielten die Tore gegen den FCA, der als Tabellen-15. und damit in Abstiegsgefahr in die Winterpause geht. Für Augsburg drehten am letzten Spieltag der Hinrunde Rani Khedira (49.) und der eingewechselte Angreifer Sergio Cordova (58.) das zwischenzeitliche 0:2 zu einem 2:2. Bei den Verlierern spielte Kevin Danso anstelle des an einer Kopfverletzung laborierenden Martin Hinteregger in der Innenverteidigung durch, Michael Gregoritsch wurde zur Pause ausgetauscht.