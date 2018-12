1. Saisonpleite für Union Berlin - auch HSV verlor

Union Berlin hat am Sonntag in der zweiten deutschen Liga die erste Saisonniederlage kassiert! Der Hauptstadt-Klub verlor mit dem über die komplette Spielzeit eingesetzten Christopher Trimmel und dem in der 61. Minute ausgetauschten Robert Zulj auswärts gegen Erzgebirge Aue (Dominik Wydra ab 75. Minute) mit 0:3 und musste damit im Kampf um den Aufstieg einen empfindlichen Rückschlag einstecken.