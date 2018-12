Norwegischer Influencer zeigt mörderischen Stunt!

So etwas sieht man nicht alle Tage: Der Extrem-Skifahrer Benjamin Forthun verblüfft das Netz mit einem ganz besonderen Video. Darin stürzt er sich zuerst auf Skiern eine fast vertikale Wand hinunter, nur um dann über einen eisigen See zu gleiten und mit einem abschließenden Salto am Eis zu landen.