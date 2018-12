Krone-Leser helfen rund um das Jahr

„Krone-Leser helfen!“ Unser Verein ist das ganze Jahr über aktiv, wenn es gilt, Landsleuten – und vor allem Kindern – in Not beizustehen. So wie etwa nach der Hochwasser- und Sturmkatastrophe in diesem Jahr. Da wurden binnen kürzester Zeit 74.000 Euro gespendet und dann eins zu eins rasch weitergegeben.