PS-Rowdys zerstörten Modellflugplatz im Rosental

In der Nacht auf Samstag beschädigten die Rowdys mit zwei Autos die gesamte Landepiste am Modellflugplatz. „Die komplette Landebahn ist mit Spurrillen derart übersät und die Grasnaben sind aufgerissen, sodass ein Starten sowie ein Landen mit Modellflugzeugen nicht mehr möglich sind“, erzählt ein Polizist. Die Rillen seien bis zu fünf Zentimeter tief. Doch das sei laut Polizei nicht das erste Mal: „In der Nähe von St. Johann und Hundsdorf waren in den vergangenen Tagen auch Autolenker unterwegs und zerstörten Teile von privaten Feldern.“ Hier waren drei Fahrzeuge unterwegs.