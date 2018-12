Leichtes Erdbeben in Osttirol: Keine Schäden

Ein leichtes Erdbeben ist am Samstagnachmittag in Osttirol registriert worden. Wie der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien mitteilte, wurden um 15.04 Uhr etwa fünf Kilometer westlich von Sillian Erschütterungen mit einer Magnitude von 2,7 verzeichnet.