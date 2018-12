Bleiburg im Süden als Wohnort immer beliebter

„Es ist toll, wie sich alles entwickelt hat. Allein in den vergangenen Jahren konnten wir mehr als 400 neue Bewohner in unserer Stadt begrüßen“, sagt Bürgermeister Stefan Visotschnig. Und das bedeutet, dass die Einwohnerzahl bereits auf 4069 angewachsen ist. Visotschnig: „Wir sind eine kleine Stadt. Der Mensch, der Zusammenhalt, das Miteinander stehen an erster Stelle.“