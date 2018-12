Im Mazda MX-5 auf Freak-Tour in Kalifornien

Targa meets „Targa“

Ich bin unterwegs mit der neuen Topmotorisierung, die Mazda für den Zweisitzer anbietet: zwei Liter Hubraum, 184 PS. Anfang der 70er-Jahre gab es eine Basis-Corvette mit kaum mehr Leistung, aber das nur am Rande bemerkt. Hier geht‘s nicht um Power und Fahrleistungen, sonst hätte ich nicht die Automatik-Version nehmen dürfen, in deren Sechs-Fahrstufen-Universum viel Kraft versickert: mehr als eine Sekunde während des Standard-Sprints von 0 auf 100 km/h (7,9 Sekunden), mit 199 km/h fehlen auch 21 km/h top speed. So what, es cruist sich herrlich damit, und das ist es, was ich gerade mache, von einem Auto-Hotspot zum anderen.