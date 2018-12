„Heiliger Abend wird vielerorts weiß sein“

Nach einem milden, wechselhaften Samstag dürfte der Sonntag trüb beginnen, bald wird Regen einsetzen. So lautet die Wochenendprognose von Meteorologe Josef Lang von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck. Der Regen ist quasi Vorbote für Montag, denn in der Nacht auf den 24. Dezember nimmt er deutlich zu. Während am Montag in den Tallagen zunächst wegen des kräftigen Regens kaum weihnachtliche Stimmung aufkommen dürfte (Schneefallgrenze bei rund 1500 Metern), ändern sich Temperaturen und Stimmung wohl im Verlauf des Tages entscheidend.