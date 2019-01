Tipps für eine unvergessliche Ballnacht

Blöd schauen, Bildschirm drücken, Fotos machen, Ausdrucke mitnehmen. Eine Fotobox ist das Highlight auf jedem Event, so auch auf einem Ball. Um die Nacht unvergesslich zu machen, sollte man mit seinen besten Freunden auf jeden Fall einige Schnappschüsse machen, die man gleich mitnehmen kann und so auch am nächsten Tag und lange danach noch etwas zum Lachen hat.