Sorge um „Piepmätze“: Jeder 3. Vogel verschwunden

Wo sind sie geblieben? Jeder dritte Vogel in Oberösterreich ist in den vergangenen 20 Jahren verschwunden, die Population eingebrochen. Am Dreikönigs-Wochenende 2019 ruft die Vogelschutzorganisation Birdlife zur inzwischen 10. „Piepmatz-Zählung“ auf. Im Vorjahr machten 1848 Oberösterreicher bei der Zählung mit.