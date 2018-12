Ärzte retten verlorene Finger eines Mühlviertlers

„Kühlen, aber auf keinen Fall tiefkühlen“

Wie reagiert man richtig, wenn man sich, wie der 49-jährige Liebenauer, einen Finger oder eine andere Gliedmaße abtrennt? „Den abgetrennten Körperteil unbedingt in ein sauberes Tuch packen - Textil ist besser als Papier - und wenn es möglich ist, sofort kühlen“, so Fritz Firlinger, Leitender Notarzt. „Viele glauben dann, sie müssen den Finger in Eis legen - bitte nicht! Eis sollte vermieden werden, ein bisschen Kühlen ist aber erlaubt“, so Firlinger weiter.