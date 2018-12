Salzburg erarbeitet Richtlinien für „Problemwölfe“

In Salzburg sollen dabei die Bestimmungen des österreichweiten Managementplans aus dem Jahr 2012 ausgeweitet werden, der bei drohender Gefahr für Menschen oder Hunde eine Entnahme - also einen Abschuss - vorsieht. „Wir haben die Definition nach Schweizer Vorbild auf gravierende Schäden im Nutztierbereich ergänzt“, sagte am Freitag der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock zur APA.