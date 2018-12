Kranebitter verbindet die Züge am Heiligen Abend

Viele Menschen verbringen die besinnlichen Tage im Jahr gemeinsam mit ihrer Familie. Aber es gibt auch Menschen, die an diesem Tag bei der Arbeit sind. ÖBB-Verschubkoordinator Martin Kranebitter aus Pettnau hat in der Nacht von 24. auf den 25. Dezember Nachtdienst. Er sorgt in seiner 12-Stunden-Schicht dafür, dass die Personenzüge in Tirol sicher aneinander gekoppelt werden.