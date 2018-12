(K)ein neuer Stern am Himmel

Klar, so ist er doch ohnehin schon Herr über ein kleines Gastro-Imperium. Neben dem Gablerbräu in der Linzergasse, dessen Geschichte bis ins Jahr 1429 zurückreicht, betreibt er das Sternbräu in der Getreidegasse mit 140 Mitarbeitern aus 27 Nationen, und seit Mai nennt er auch das MozARTs neben dem Salzburg Museum am Residenzplatz sein Eigen.