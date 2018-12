Wegen Gatwick-Sperre: Auch Salzburg war betroffen

Zwei Flieger, die Passagiere von London-Gatwick nach Salzburg fliegen hätten sollen, blieben Donnerstagfrüh aus. Grund dafür war die Sperre des Flughafens, weil am Airport-Gelände Drohnen gesichtet wurden. Das Problem: Diese Flieger hätten insgesamt 220 Gäste in den Norden bringen sollen, sie saßen also vorübergehend in Salzburg fest.