„Funken Wärme“: Wir sagen Danke für Ihre Hilfe!

Kinder zeichneten für „Funken Wärme“

Einer unserer treuesten Partner ist BILLA! Sie wissen: In jeder Filiale können Sie die jeweilige Einkaufssumme auf die nächsthöhere Zehn-Cent-Stufe aufrunden lassen, und so ganz einfach helfen. Dabei ist ein bemerkenswerter Betrag zusammengekommen, den BILLA durch eine sehr großzügige Spende auf 100.000 Euro aufgerundet hat. Ein DANKE auch speziell allen Unternehmen, die Initiativen gestartet haben. Wie zum Beispiel Jolly! Die Traditionsfirma hat auf ganz besondere Art geholfen. Für jede Zeichnung, die uns geschickt wurde, werden Buntstifte für Kinder in Not an die Caritas gespendet.