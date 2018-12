Ausflugstipps für die Weihnachtsfeiertage

#Neujahrsmarkt

Die Christkindlmärkte der Stadt gehen nach dem 24. Dezember lautlos in Neujahrsmärkte über. Die ersten öffnen bereits am Christtag. So kann man schon nach den ersten Glücksbringern stöbern. Bei der Wiener Staatsoper lockt ein Gourmetmarkt, der k.u.k. Neujahrsmarkt am Michaelerplatz und der Wintermarkt am Rathausplatz kann bereits an den Feiertagen besucht werden. Die restlichen wie Schönbrunn folgen am 27. Dezember 2018.