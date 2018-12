Nur Taki schwitzt in der Wüste

Meine Zeit! War das ein Wirrwarr um den Verbleib von Stefan Lainer im Sommer in Salzburg. Fix ist: Der Flankenturbo wird im Urlaub jetzt mal richtig ausspannen, bevor es mit diversen Verhandlungen Salzburg weitergeht. Ach ja, wo? Hmm. Diesen Winter steht Südtirol an. Und ein kleiner, ganz kleiner Abstecher auf die Malediven! Gut so :)