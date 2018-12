Das kaufen die Wiener heuer als Geschenke

Der Heilige Abend rückt immer näher. Das Outfit steht, das Essen ist geplant und die Geschenke zum Großteil schon alle verpackt. Doch was befindet sich in den schön verpackten Präsenten unter dem Christbaum. Doch was schenken die Wiener am liebsten ihren Lieben? City4U hat im Donauzentrum nachgefragt, was im Advent besonders oft über den Ladentisch ging.