Als Eintritt muss jeder Gast ein Sextoy mitbringen

Der Abend ist offen für Menschen jedes Geschlechts, jeder sexuellen Orientierung und jeder Form von körperlicher Besonderheit. Dresscode: „Engerl oder Weihnachtsmann/frau, Wichtel, Eisbär/in, Rentier und Eisprinz/essin, Weihnachtsfetisch, Abendgarderobe und/oder jede andere kreative Idee mit Ausnahme der Jogginghose.“ Der Eintritt beträgt 15 Euro, für Studenten 8 Euro. Für Mitglieder und Geringverdienende ist die Party kostenlos. Das Sexspielzeug für „Secret Santa“ aber nicht. In diesem Sinne: Have a very sexy Christmas!