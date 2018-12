Lichtshow auf privatem Wohnhaus begeistert Wiener

Was in Amerika gang und gäbe ist, gibt es nun auch in Wien. In der Lobaugasse 122 im 22. Bezirk erstrahlt das Wohnhaus von Hannes Brandstetter mit über 5000 LEDs und liefert eine „Lightshow“ für jeden, der vorbeikommt. Mittels projeziertem Code kann man sich unter www.lobau.net eine von zwei Shows aussuchen.