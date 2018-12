Zu Weihnachten der perfekte Gastgeber sein

Die zahlreichen Festtage rund um den Jahreswechsel bringen uns ganz schön in Feierstimmung. Eine Einladung zum Essen hier, eine feuchtfröhliche Punsch-Party dort. Dann und wann schlüpfen wir auch selbst in die Rolle des Gastgebers. Aber was macht einen guten Gastgeber eigentlich aus? Und wie putzt man die eigenen vier Wände am effektvollsten heraus? Wir machen einen kleinen Rundgang durch die Wohnung ...