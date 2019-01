Das sind die Food-Trends 2019

In einer sechsmonatigen Studie hat die Essensliefer-Plattform Uber Eats, welche mittlerweile in über 300 Städten weltweit verfügbar ist und Gerichte von mehr als 160.000 örtlichen Restaurants anbietet, sich mit den Ernährungsgewohnheiten seiner Nutzer beschäftigt und kommt zu einem überraschenden Ergebnis: In fast allen europäischen Großstädten ist veganes Essen der Top-Trend. In Wien ist der Begriff sogar die am häufigsten gesuchte Kategorie überhaupt. Essbare Blüten und vegane Alternativen zu Fleisch, wie Seitan und Heme sind dabei feste Bestandteile im hiesigen Speiseplan.