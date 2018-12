Als VIP zum Bike&Ski Night-Race nach Tirol!

Außergewöhnliches Spektakel: Das Bike&Ski Night-Race am Stanglleit in Ellmau verspricht viel Action mit Skirennläufer-Stars und ist das Eventhighlight schlechthin! Bike&Ski Night-Rac­e nennt sich eine neue und äußerst ausgefallene Veranstaltung, die in Ellma­u ihre Österreich-Premiere feiert. Auf der Stanglleit rast dabei ein Skifahrer nach unten und ein Harleyfahrer nach oben. Ziel ist es, die Piste so schnell wie möglich runter und wieder hoch zu fahren. Wir verlosen für dieses einzigartige Event unglaubliche 3 VIP-Packages mit Übernachtung im Wert von jeweils 900,-€!