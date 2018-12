Um 18 Uhr ist heute im Taborland „Sperrstunde“

Richtig gespenstisch war es gestern Nachmittag im Taborland in der Kaserngasse. „Wir wünschen Frohe Weihnachten“, stand in Großbuchstaben auf einem Zettel, auf denen der 19. Dezember als letzter Verkaufstag sogar in Rot gehalten wurde. Kassen waren mit Baustellenbändern abgesperrt, die Puppen, auf denen normal Kleidungsstücke präsentiert wurden, standen nackt herum, überall leere Regale. Auch die Wurst- und Käse-Theke, sowie der Bereich für Brot und Gebäck waren bereits geschlossen. Nur in einem kleinen Bereich gab’s noch vereinzelt Produkte.