Weiße Weihnachten gibt es heuer nur im Fernsehen

Graz erneut schneefrei

Geringe Wahrscheinlichkeiten auf Schnee hat man neben dem Bezirk Liezen nur noch in Murau, Murtal und Bruck-Mürzzuschlag (siehe Grafik rechts), allerdings nur über einer Seehöhe von 700 Metern. In der Landeshauptstadt wird es 2018 zum neunten Mal in Folge grüne Weihnachten geben, „2010 sind noch sieben der neun Landeshauptstädte weiß gewesen“, bestätigt Dietz. Da keine einzige Landeshauptstadt in Österreich über 700 Meter liegt, wird eingangs erwähntes Elektronikunternehmen heuer wohl kein Geld an seine Kunden zurückzahlen müssen. Und weiße Weihnachten gibt es für Groß und Klein nur im Fernsehen bei „IceAge“ oder der „Bergweihnacht“.