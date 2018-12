Die besten Weihnachtspartys der City

Auch in diesem Jahr feiert das Wiener Partyvolk in der Kultlocation in das beliebteste Fest des Jahres hinein. Der Ladenhüter der Wiener Club- und Eventszene, der schon lange nicht mehr aus dem nächtlichen Geschehen Österreichs wegzudenken ist - Flowmotion - DJ sorgt mit Klassikern, X-Mas Hits und der richtigen Menge Kommerz für den entsprechenden Hüftschwungfaktor am Dancefloor. Ab 22 Uhr geht es los!