Tod im Warteraum: Arzt zu Geldstrafe verurteilt

Mehr als drei Jahre ist jener Vorfall her, der gestern erneut in Leoben verhandelt wurde: Ein damals 57-Jähriger erlitt in der Praxis eines Arztes einen Hinterwandinfarkt und verstarb. Die Reanimation des Mediziners sei nur mangelhaft erfolgt. Nach einem Freispruch wurde der Mann nun nicht rechtskräftig verurteilt.