So turbulent war das Flugjahr 2018

So führt die türkische Fluglinie Onur Air das Ranking der unpünktlichsten Airlines 2018 an, fast 30 Prozent der Flüge aus Deutschland starteten 2018 mit Verspätung. 2018 war auch das Jahr der Flughafen-Pannen. Im Sommer traf es die größten deutschen Flughäfen in Frankfurt und München. Pannen der Sicherheitskontrollen legten den Flugverkehr für viele Stunden lahm und verursachten Ausfälle und Folgeverspätungen. Da viele Passagiere Aufwand und Risiko eines Gerichtsprozesses scheuen, ignorieren Fluggesellschaften Forderungen oft so lange, bis der Kunde gezwungen ist, zu klagen. „Die Rechnung ist einfach: Wenn kategorisch nicht gezahlt wird, hat die Airline so viel gespart, dass sie sich die Mehrkosten der vergleichsweise wenigen Gerichtsverfahren leicht leisten kann“, erklärt Philipp Kadelbach, Gründer und Chief Legal Officer von Flightright.