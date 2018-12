Tunnel-Lösung für Hallwang

Wie schaut die tatsächliche Mehrbelastung zur momentan Situation aus? Wie laut werden die Arbeiten bei der Baustelleneinrichtung, am Tunnelportal, durch den Lkw-Verkehr etc.? Wie wird das Verkehrskonzept für die gesamte Region und die Gemeinde aussehen? Da hofft Bürgermeister Wolfgang Wagner wieder auf tatkräftige Unterstützung vom Land. Konkret spricht er die Fachexperten vom Umweltanwalt an. Diese sollten ein Gutachten über die möglichen Auswirkungen des Lärms erstellen. Ist die Umweltverträglichkeits-Prüfung (UVP) eingeleitet, bleiben nur sechs Wochen Zeit um zu reagieren.