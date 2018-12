Messer, Blut, Pastelltöne: Neuer Trend aus Japan

Die Anhänger des Trends „Yami Kawaii“, was übersetzt „süßer Schmerz“ bedeutet, kleiden sich in süßen Pastelltönen. Die Klamotten wirken fast kindlich. Die Accessoires die sie dazu tragen, sind es jedoch nicht: Messer, Spritzen, Rasierklingen und blutigen Pflastern sollen ihre innere Zerrissenheit und emotionale Schieflage zeigen. Als Vorlage dient - wie in Japan üblich - eine Manga-Figur.