Im Spielzeugauto rasant durch die Stadt

Spielzeugautos stehen wahrscheinlich auch in diesem Jahr ganz oben in vielen Briefen an das Christkind. Doch auch die ein oder anderen Großen träumen von einer realen Fahrt in einem fantasievollen Gefährt. Das ist von 21. bis 23. Dezember 2018 in Wien möglich. Denn der Taxi-Dienst Uber bietet die Möglichkeit in einerm von sechs lebensgroßen Spielzeugautos mitzufahren - kostenlos.