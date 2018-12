Die besten Tipps für Babys erste Weihnachten

Achten Sie darauf, dass Ihr Kleines an Heiligabend nie alleine rumkrabbelt. Zu hoch ist die Gefahr, dass der Sprössling etwas entdeckt, was er in den Mund nehmen möchte oder sich sogar verletzt. Tragen Sie das Kleine daher lieber in einer Tragetasche. Somit haben Sie stets den Überblick und Ihrem Baby kann nichts passieren. Außerdem tut die elterliche Wärme an Weihnachten gut.